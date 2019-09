Carlos González admite que para él es complicado el sistema de Míchel

Después del final de cada partido, hay una frase, que sin importar el resultado, todos los jugadores dicen como si se tratara de un guión: hay que darle la vuelta a la página y seguir trabajando.

Pero en los Pumas, el delantero Carlos González la aplica en contra de su cuerpo técnico, a quien le manda el mensaje de que no está a gusto con la manera en que plantean los partidos.

Después del empate ante el América (que jugó 70 minutos con 10 hombres), el paraguayo aseguró que "pecamos de inocentes ante un rival que lo dio todo. Fue un resultado muy negativo para nosotros, fuimos a ganar y lastimosamente no se nos dio", aseveró.

El próximo domingo, los felinos reciben al Cruz Azul y saben que es otro duelo que no pueden perder. Pero, ¿por qué ha sido difícil este certamen para el guaraní?.

El atacante fue sincero y aceptó que el esquema del estratega español, Míchel González, ha sido complicado para él.

"Me ha costado bastante, no es fácil jugar solo arriba. Dejé escapar la oportunidad que pudo darnos la victoria, pero fallé y hay que ponerle el pecho a las balas. Seguramente esto me hará más fuerte. No cabe duda que voy a salir de esta".

Aunque para ello, explica, el técnico Míchel tendría que considerar cambiar su estilo de juego: "Mi mejor versión fue jugando con dos puntas. El profe es el que define esto y uno tiene que ser profesional. Estoy cumpliendo una función complicada y seguramente el profe va a cambiar".

Desde que llegó Miguel González al banquillo auriazul, los felinos han jugado la mayoría de los partidos con un esquema de 4-2-3-1, dejando a Carlos González como única punta. Situación que se ha visto reflejada en su rendimiento.

En ocho juegos que ha disputado en el actual torneo, el guaraní suma apenas dos goles. En el Clausura 2019, a estas alturas González contaba con tres anotaciones en siete cotejos.

El dorsal 32 de los universitarios sabe de la responsabilidad que tiene como atacante y espera que ante La Máquina en Ciudad Universitaria, recomponer el camino.

"Tenemos nuestras virtudes y errores. Hay que ser responsables y nosotros los delanteros somos los que hacemos los goles. Sin goles no hay triunfos, pero seguramente tendremos nuestra revancha", concluyó González, quien suma 18 goles desde su arribo a los del Pedregal en el Apertura 2018.

El torneo se encuentra a la mitad y los universitarios están fuera de Liguilla. Inicia la parte importante para Miguel González y los suyos. Carlos González, los Pumas te necesitan.