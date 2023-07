Carlos Hermosillo explota contra Diego Lainez

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 4 (EL UNIVERSAL). - Las recientes actuaciones de la Selección Mexicana han generado críticas por parte de comentaristas deportivos de las distintas cadenas televisivas, uno de ellos fue Carlos Hermosillo quien explotó contra Diego Lainez.

Hermosillo considera que el jugador de los Tigres no debería estar en la convocatoria de la Selección Mexicana.

"Lainez no tiene condiciones, pero no pasó nada en Europa, ni en Tigres, vive del pasado. No creo que deba estar en Selección", escribió en su cuenta de Twitter.

Diego en el juego donde México perdió 1-0 ante Qatar entró de cambió por Jonathan Herrera al minuto 62, sin embargo, no pudo evitar que el 'Tricolor' perdiera en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Oro.

"Con todo respeto para Diego Lainez, creo que a la Selección Mexicana se va por lo que has demostrado y porque estás en buen nivel", apuntó Carlos Hermosillo.

Lainez entró de último momento a la convocatoria de México, al ocupar el lugar de Sebastián Córdova quien causó baja tras una lesión, por ello Jaime Lozano cuenta con Diego entre las opciones dentro de la Copa Oro.