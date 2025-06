Carlos Hermosillo revela quién fue el peor técnico de su carrera

Uno de los grandes ídolos de Cruz Azul es Carlos Hermosillo, quien fue figura del club en aquel título del invierno de 1997 con su gol desde los 11 pasos frente al León que significó el título. El cuadro cementero no fue el único equipo en su carrera, por lo que en una entrevista recordó al peor técnico que tuvo en trayectoria.

El canterano del América tuvo una destacada carrera futbolística, donde logró jugar en clubes como Monterrey, Chivas, Necaxa e incluso llegó a Bélgica con el Standard Lieja. Otro de los equipos mexicanos dentro de currículum es el Atlante, club en el que solamente estuvo un torneo.

En una entrevista con José "Shaggy" Martínez, el exdelantero compartió su experiencia con el Potro de Hierro, club con el cual vivió su peor momento como jugador debido al técnico que tuvo en esa etapa. En aquel entonces, el entrenador de los azulgranas era Roberto Marcos Saporiti.

"La verdad, lo peor que yo he vivido en el futbol se llama Saporiti (el entrenador). Su pinche entrenamiento era como de niños, aunque yo creo que ni los niños de primaria hacen eso. El balón en la mano, te lo pasó para allá y lo voy pasando; vamos avanzando y luego para arriba (el balón) y rematabas de cabeza, y todo de nuevo", explicó Hermosillo.

Otra de las cosas que sorprendieron para mal al exseleccionado, fue el entrenamiento que recibía el segundo portero de aquel entonces del cuadro azulgrana.

"Al segundo portero, le hacían entrenamiento invisible. Le aventaban el balón y se aventaba, pero no había balón. En una de esas, no se lanza y le dicen: '¿Qué pasó? ¿Por qué no te avientas?' y él contestó: 'Es que el balón iba fuera'", recordó entre risas.

El paso de Carlos Hermosillo en el Potro de Hierro se resume a 26 partidos, en los cuales anotó en ocho ocasiones. Después de esa etapa, llegó a Chivas para despedir su carrera como futbolista profesional, club en el que no mostró su mejor versión.