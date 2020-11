Carlos Morales explicó la polémica en el festejo de Gignac

Carlos Adrián Morales aceptó la derrota ante Tigres, pero dejó la duda: "Por qué no utilizar siempre el VAR".

Sobre el juego, el técnico del Toluca mencionó que en el primer tiempo, "le entregamos el balón a un gran rival, no la veíamos, no hicimos lo que habíamos trabajado; en el segundo tiempo hubo un cambio en posiciones, metimos un gol, y después no pudimos volver a concretar".

Pero hubo polémica: "Una mano... como jugador no hablé del cuerpo arbitral, y ahora tampoco, pero, si dicen que hay una herramienta y no se fue a revisar... ¿por qué?, pero sonaría a excusa. Yo respeto, como siempre respeté, pero si hay una mano, no sé por qué no se revisa, como se debe de revisar siempre".

No se va feliz, "porque no me gusta perder. Satisfecho estoy con el esfuerzo que hicieron los jugadores. Nos faltó fortuna, porque se buscó por muchos lados para buscar el empate. No nos alcanzó, ya está y ahora hacer un auto análisis, para meter a Toluca donde debe de estar".

Sobre el incidente que hubo con André-pierre Gignac, comentó: "A él le molestó lo que dije en la semana, y nos fue a festejar, dice después que viene y me pide una disculpa, no lo hizo.

"Yo no falté al respeto. Este es un gran club, en los últimos diez años ha hecho grandes cosas con un técnico que es un grande, pero eso no quita que Toluca sea un equipo grande, con diez títulos en su haber".

Sobre su continuidad, mencionó: "La gente de pantalón largo, todo el consejo del Deportivo Toluca decidirá. Yo estoy tranquilo, ha sido una experiencia increíble. En los últimos años han salido entrenadores jóvenes, Altamirano, Jaime Lozano, Paco Palencia, hoy estoy yo... Me hubiera gustado entregar mejores números".

Y no dejó de agradecer a todo su grupo de trabajo. "Agradezco la oportunidad que me dieron para hacer lo que me gusta, estar de entrenador de un gran equipo, un equipo grande que es el Deportivo Toluca. Me deja un aprendizaje enorme en los aspectos profesionales.

"Estoy agradecido con los jugadores y staff porque trabajaron al mil, conscientes de que había que mejorar ese torneo irregular".