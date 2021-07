Carlos Padilla asegura que el balance de la delegación es positivo

Pese a que sólo se han conseguido un par de medallas (ambas de bronce), tras poco más de una semana de competencias, Carlos Padilla Becerra -presidente del Comité Olímpico Mexicano- asegura que el balance de la delegación hasta ahora es positivo.

"El balance es bueno. El equipo nacional ha demostrado la gran calidad que tiene, porque los cuartos lugares son algo que es difícil de entender, pero así es el deporte, porque se quedan a centésimas, a milésimas, a un punto, pero es una generación que para los próximos Juegos Olímpicos, los cuales se van a llevar a cabo en París, seguramente estará en el podio", afirma.

"Y esto no se conquista de la noche a la mañana, son muchos años en los que ellos llevan preparándose y qué gusto que vengan a consolidar esa calidad".

El directivo está consciente de que lo más llamativo -y lo que define a la justa- son las preseas, pero solicita valorar a los atletas que terminan entre los primeros ocho sitios.

"Las medallas no siempre son el parámetro, aunque es lo ideal, pero un buen resultado es terminar entre los ocho primeros, que es hasta donde el Comité Olímpico Internacional emite el diploma correspondiente", subraya.

Es por eso que tiene fe en que esas pequeñas diferencias que han privado a algunos del podio ya no existan en París 2024.

"Ya es el momento de que México deba demostrar esa calidad que ha estado presente en varios Juegos Olímpicos". subraya.

"Habrá deportes en los que debamos hacer una revisión, pero -en general- es una buena participación".