Carlos Reinoso reprueba llegada de Gio al América

CIUDAD DE MÉXICO.- La contratación de Giovanni Dos Santos con las Águilas del América está a muy poco de hacerse oficial y ante un movimiento que se dice estar amarrado, la leyenda más grande del club como lo es Carlos Reinoso habló al respecto y reprobando el fichaje, cuestionando que pretenden llevar al equipo a un jugador que no ha jugado en prácticamente un año.

En entrevista para ESPN Radio Fórmula, el ´Maestro´ Reinoso comentó lo siguiente: "Si me dicen que hace cinco o seis años, está bien, pero hace un año que no juega, que no participa profesionalmente y no me parece". Poniendo en tela de juicio el nivel del jugador por la inactividad y la falta de respeto que para él representaría poner a Giovanni en la cancha por encima de los que serían sus compañeros.

Además, Reinoso comentó que si él fuera entrenador del equipo, no pondría a Giovanni y pasaría un tiempo para que eso sucediera, siempre y cuando él se lo ganara, pero para mala fortuna suya, esa decisión no le compete y por ahora, habrá que esperar a que las cosas se den de manera oficial.