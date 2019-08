Carlos Reinoso señala regreso de Memo como un retroceso

Ciudad de México.- El histórico jugador del América, Carlos Reinoso, habló sobre el regreso de Guillermo Ochoa al futbol mexicano. Aunque es una noticia que a muchos americanistas alegra, para el ´Maestro´ quien dirigió a Memo en el 2011, su llegada es un retroceso.

"Hablé con ´Memo´ cuando dirigía al América y me pidió salir, quería triunfar como lo ha logrado. En esa época era de los mejores porteros del mundo. No creo que regrese, no creo, seria retroceder diez años porque Memo se fue para triunfar, lo ha hecho, está feliz con su familia y no creo que regrese", comentó para el programa de radio Los Campamentos de W Radio.

Reinoso también fue muy crítico con Agustín Marchesín, quien apenas hace unos días fichó por el Porto y con Oribe quien dejó los colores azulcremas para llegar al acérrimo rival.

"El amor a la playera se acabó, el amor a la playera era lo que sentíamos antes nosotros. Los muchachos ven una oferta importante y dejan de lado la idolatría. ´Marche´ podía llegar a ser un ídolo grande del América como alguien como Peralta, ya se había ganado el cariño del América y se fue al equipo contrario (Chivas)", explicó.