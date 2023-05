Rechaza "Checo" Pérez que Max Verstappen sea mal perdedor

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 11 (EL UNIVERSAL).- No es secreto que existe una creciente rivalidad entre Sergio "Checo" Pérez y Max Verstappen. Y es que, en los últimos meses, los pilotos de la escudería de Red Bull han tenido notables diferencias.

Sin embargo, en entrevista con el podcast "Pardon My Take", el piloto mexicano rechazó que Verstappen sea un mal perdedor. Al contrario, reveló que el ambiente -después de las competencias de la Fórmula 1- es muy bueno.

"Es un buen perdedor. Tiene una fama de mal perdedor, pero sinceramente cuando le gano, me dice ´bien hecho´, y no es muy habitual en la Fórmula 1 tener ese tipo de compañero de equipo", confesó Pérez.

"Él realmente se acerca y dice: ´Bien hecho, amigo´. Puedes ver que de verdad lo siente y aprecio eso", finalizó "Checo".

¿Cuándo será la próxima carrera de la Fórmula 1?

La mirada de los pilotos de Red Bull está puesta en el Gran Premio de Emilia-Romaña. Dicha competición se realizará en Imola, Italia, del 19 al 21 de mayo de 2023.