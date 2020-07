Carlos Salcido acepta haber tenido temor al "Tuca" Ferretti

Carlos Salcido, exjugador de Tigres, Guadalajara y Veracruz, confesó que cuando regresó a México en el 2011, pensaba que Ricardo Ferretti iba a terminar con su carrera, al moverlo de la lateral de la izquierda a la contención.

En entrevista a RG 690, estación de Monterrey, Nuevo León, mencionó todo lo que pensó cuando volvió al futbol mexicano. "Cuando llegué, lo primero que el "Tuca" me dijo era que la lateral de la izquierda era de Jorge (Torres Nilo) y que yo debía jugar en la media cancha, más como un contención…".

Esa pequeña charla, hizo que Salcido de entrada no se sintiera tan a gusto en los Tigres: "Llegué con más de 30 años [31] y pensé que se me iba a acabar la carrera por yo no sabía jugar ahí, nuca había tocado esa parte del campo. Sé que la gente me quería, pero en seis meses si no funcionaba me iban a tirar, la prensa es muy fuerte aquí".

Pero al final, todo eso le benefició. "Empecé a jugar con Manuel Viniegra en esa parte del campo y nos fue muy bien, puedo decir que jugar en la contención alargó mi carrera y me llevó hasta unos Juegos Olímpicos donde ganamos la medalla de oro (Londres 2012), además gané un título más con Tigres y otro con el Guadalajara".