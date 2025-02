Carlos Salcido y su posible regreso a Chivas

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- Sin duda alguna, Carlos Salcido es uno de los futbolistas más importantes en la historia de Chivas.

El "Sa Sa" se formó en las fuerzas básicas del Rebaño, debutó con el primer equipo y emigró al viejo continente.

El tres veces mundialista con la Selección Mexicana triunfo en Europa con el PSV Eindhoven de los Países Bajos y con el Fulham de Inglaterra.

Luego de regresar al futbol mexicano, el jugador polifuncional levantó siete títulos, cinco con Chivas y dos con Tigres.

Sin embargo, en 2019 decidió colgar los botines tras una larga y exitosa trayectoria como profesional.

Carlos Salcido se retiró después de portar la camiseta de los Tiburones Rojos del Veracruz, pero, luego de seis años, podría cambiar de decisión.

Durante su entrevista para el programa de David Faitelson en TUDN, Faitelson Sin Censura, el exfutbolista fue cuestionado sobre la opción de desempolvar sus zapatos para volver a jugar en la Liga MX.

"Veo a Carlos Salcido más en forma que cuando era futbolista. Se fue Orozco Chiquete, Chivas tiene algunos huecos en la central. ¿Qué edad tienes? ¿Nunca pensaste en volver?", le preguntó el periodista deportivo.

El excapitán del Rebaño respondió, sin dudarlo, que sí le gustaría volver a los terrenos de juego, por lo que estaría dispuesto a tocar las puertas rojiblancas para pedir una nueva oportunidad.

"Fui a Veracruz para tratar de yo dejar al futbol y no que el futbol me dejara, pero terminé a gusto, pero ya me dieron ganas ahora que Andrés Guardado regresó, dije: voy a regresar. Así que vamos a pedir chanche en Chivas", declaró entre risas.

Es una realidad que Carlos Salcido respondió de manera divertida a David Faitelson y que hizo referencia a que "El Principito" había anunciado su retiro, pero el León lo invitó para que regresara a la actividad como profesional.