Carlos Vela no descarta jugar en la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO, junio 3 (EL UNIVERSAL).- Carlos Vela se encuentra enfocado en la final de la Liga de Campeones de la Concacaf que está disputando con Los Ángeles FC.

El conjunto de la Major League Soccer (MLS) lucha por el trofeo más importante de clubes en la zona ante un equipo de la Liga MX, León.

La figura de la escuadra angelina todavía no quiere pensar en su futuro, ya que tiene por delante seis meses más de contrato y es consciente que en el deporte todo puede pasar.

"La realidad es que hasta diciembre soy jugador de LAFC. Sé cómo es el futbol, sabemos que este negocio da muchas vueltas que no sabes nunca donde puedes estar, pero con eso no estoy ni abriendo ni cerrando puertas".

"Cuando se el momento voy a valorar todas las opciones que tenga y voy a decidir como siempre lo he hecho en mi carrera, lo mejor para mi familia y para mí; es lo único en lo que me baso".

"Después de ahí, en dónde sea no lo sé, pero seguramente será un lugar donde realmente yo decida que quiero estar y donde voy a disfrutar y a poder hacer que todos los demás disfruten con mi trabajo".