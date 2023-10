Mourinho anuncia su fichaje con "el mejor equipo de México"

Sin duda alguna, José Mourinho es uno de los mejores directores técnicos en la historia del futbol.

El portugués ha dirigido a los mejores equipos del mundo a lo largo de poco más de 23 años de trayectoria.

Benfica y Porto (Primeira Liga); Chelsea, Manchester United y Tottenham (Premier League); Real Madrid (LaLiga); e Inter de Milán y Roma (Serie A) son los clubes que Mou ha tenido bajo su mando.

Una figura de la talla internacional de don JOSÉ MOURINHO viene a chambear a MÉXICO...



Pronto les daré más detalles... @record_mexico pic.twitter.com/N8hRUuTu15 — El Francotirador (@franco_record) September 26, 2023

En total, Mourinho ha conseguido levantar 26 trofeos. Únicamente no consiguió salir campeón con Benfica y Tottenham.Actualmente, Mourinho se encuentra disputando su tercera temporada con La Roma, donde ya logró ganar la Conference League dos años atrás y se quedó cerca de conquistar la Europa League la pasada campaña.Sin embargo, el exentrenador del Real Madrid hizo estallar las redes sociales con un video a través de sus redes sociales."Hola, soy. Sólo te voy a decir una cosa: Me acaba de contratar el mejor equipo de México", compartió en la grabación.Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre la llegada del entrenador portugués a nuestro país.Mou podría llegar a algún equipo de la Liga MX que necesite de sus servicios o podría convertirse en asesor de Jaime Lozano y la Selección Mexicana.