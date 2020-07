Carlos Vela no jugará torneo por miedo al Covid-19

Carlos Vela ha decidido no participar en el torneo de Orlando que reactivará la actividad de la Major League Soccer.

Según Los Angeles Time, el mexicano, jugador del LAFC, ha decidido no estar con el equipo debido a que su esposa se encuentra embarazada y teme contagiarlos de Covid-19.

"Está previsto que LAFC salga el lunes a Florida, y según una persona con conocimiento de la situación, Vela no estaría en el vuelo chárter, eligiendo quedarse en casa con su esposa embarazada, Saioa, y el hijo de 3 años de la pareja,

Romeo. La persona solicitó el anonimato porque no está autorizado a comentar, y los funcionarios de LAFC se negaron a comentar", menciona el diario.

Esto no sería considerado una indisciplina de Vela, ya que la MLS le dio oportunidad a sus futbolistas de no acudir a este torneo por razones de salud o familiares.

"Vela, el capitán de LAFC y el cuarto jugador mejor pagado de la liga con un salario de $ 6.3 millones en 2019, es el jugador de más alto perfil que para optar por no participar", menciona el rotativo.