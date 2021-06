Carlos Vela, sin entender la ausencia del "Chicharito" en Selección

Carlos Vela tampoco entiende la ausencia de Javier "Chicharito" Hernández en la Selección Mexicana, sobre todo por el arranque que tuvo su compatriota en la MLS. El atacante del LAFC defendió a su compatriota, pero subrayó que la determinación resta en Gerardo Martino y solo el argentino tiene el poder para regresar al máximo goleador del Tricolor.

"No tengo idea. Al final, el 'Chicharo' está haciendo un gran inicio de temporada, rindiendo a un buen nivel, pero el que toma la decisión es el entrenador y es cuestión de gustos. No es de 'llevar a éste o al otro', sino el 'Tata' busca lo que mejor se adapte a su estilo de juego y, ante eso, no podemos hacer nada", dijo Vela, durante una videconferencia previa a su actividad de este fin de semana ante el Dynamo de Houston.

Hernández es líder de goleo en lo que va de la campaña 2021 del futbol estadounidense, con siete anotaciones para el Galaxy. Por lo pronto, se ubica en la prelista para la Copa Oro del próximo mes, pero su lugar no está asegurado. "No puedo decir qué está pasando, porque no tengo la menor idea", añadió Vela, quien no juega con la Selección Mexicana desde la Copa del Mundo de 2018.