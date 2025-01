Caroline Dubois y Jessica Camara: Pelea de título de peso ligero

SHEFFIELD, Inglaterra (AP) — Caroline Dubois logró un derribo en el primer asalto y retuvo su título de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo ante Jessica Camara, a pesar de que el combate sabatino terminó en un empate técnico debido a un choque accidental de cabezas.

Dubois, cuyo hermano mayor Daniel es el campeón de peso pesado de la Federación Internacional de Boxeo, dominó en su primera defensa del título, que terminó justo después de que sonó la campana para iniciar el tercer asalto.

El ojo derecho de Camara estaba hinchado por los golpes y la canadiense sangraba por una cortada sobre su ojo izquierdo — el resultado del choque accidental de cabezas en el segundo asalto.

"No creo que ella quisiera", dijo Dubois. "La sangre no le caía en la cara, le caía alrededor del lado de la cara — no quería la pelea".

Dubois (10-0-1) tenía el control total cuando el réferi pidió una pausa. El médico de ringside determinó que Camara, de 36 años (14-4-1), no podía continuar.

Dado que fue menos de cuatro asaltos, el combate fue declarado un empate técnico.

Dubois inmediatamente pidió una pelea contra la campeona de la Organización Mundial de Boxeo, Terri Harper.

"Terri Harper, es a quien quiero", dijo.

Dubois expresó su deseo de ser la campeona indiscutida de peso ligero para finales de 2025. La bfasileña Beatriz Ferreira posee el cinturón de la FIB, y el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo está vacante.

Shane McGuigan, entrenador de Dubois, dijo que su dirigida tiene el talento para ganar títulos en múltiples categorías de peso.

"Ella es la mejor luchadora femenina del planeta, por mucho", afirmó McGuigan.