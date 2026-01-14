logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Fotogalería

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Carrera Juntos Avanzamos ya tiene nueva playera

Por Romario Ventura

Enero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Carrera Juntos Avanzamos ya tiene nueva playera

En el marco de la sexta edición de la Carrera Juntos Avanzamos 2026, la asociación Juntos, una experiencia compartida A.C. presentó el diseño oficial de la playera conmemorativa del evento, una prenda que simboliza tres décadas de trabajo, inclusión y acompañamiento a personas con discapacidad.

El diseño tiene como elemento central una ola que representa la llamada "Marea fosfo", símbolo del movimiento, la fuerza colectiva y la visibilidad de las personas con discapacidad. Esta ola está conformada por los nombres de todas aquellas personas que, a lo largo de 30 años, han sido parte fundamental de la historia de Juntos A.C., aportando sus vivencias, aprendizajes y experiencias al crecimiento de la organización.

Con este homenaje, la asociación reconoce y agradece la confianza, el esfuerzo y el cariño de quienes han caminado junto a Juntos desde su fundación. La playera de esta edición no solo identifica a las y los participantes de la carrera, sino que se convierte en un testimonio vivo de las historias que han marcado el rumbo de la organización y que hoy permanecen plasmadas tanto en la prenda como en la memoria colectiva de la comunidad.

El reconocimiento también se extiende a aquellas personas que ya no se encuentran físicamente, pero cuyo legado continúa presente. Durante la Carrera Juntos Avanzamos 2026, su espíritu acompañará a cada corredor, recordando que la inclusión se construye con amor, compromiso y memoria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Atletas olímpicos se reúnen en el Coliseo de Los Ángeles para los Juegos de 2028
    Atletas olímpicos se reúnen en el Coliseo de Los Ángeles para los Juegos de 2028

    Atletas olímpicos se reúnen en el Coliseo de Los Ángeles para los Juegos de 2028

    SLP

    AP

    Nadia Comaneci, Apolo Ohno, Bart Conner y Cullen Jones compartieron sus experiencias y expectativas para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

    Rayados consigue su primer triunfo en el Clausura 2026 al vencer a Necaxa
    Rayados consigue su primer triunfo en el Clausura 2026 al vencer a Necaxa

    Rayados consigue su primer triunfo en el Clausura 2026 al vencer a Necaxa

    SLP

    El Universal

    El equipo de Monterrey suma tres puntos importantes en el arranque del torneo

    Futbolista Josh Cavallo denuncia discriminación por ser homosexual
    Futbolista Josh Cavallo denuncia discriminación por ser homosexual

    Futbolista Josh Cavallo denuncia discriminación por ser homosexual

    SLP

    El Universal

    Josh Cavallo revela haber sido relegado por su orientación sexual, desatando un debate sobre la homofobia en el deporte.

    Andy Ibáñez firma contrato por un año con los Dodgers de Los Ángeles
    Andy Ibáñez firma contrato por un año con los Dodgers de Los Ángeles

    Andy Ibáñez firma contrato por un año con los Dodgers de Los Ángeles

    SLP

    AP

    El jugador de cuadro Andy Ibáñez formaliza acuerdo por 1,2 millones de dólares con los Dodgers de Los Ángeles.