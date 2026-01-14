Carrera Juntos Avanzamos ya tiene nueva playera

En el marco de la sexta edición de la Carrera Juntos Avanzamos 2026, la asociación Juntos, una experiencia compartida A.C. presentó el diseño oficial de la playera conmemorativa del evento, una prenda que simboliza tres décadas de trabajo, inclusión y acompañamiento a personas con discapacidad.

El diseño tiene como elemento central una ola que representa la llamada "Marea fosfo", símbolo del movimiento, la fuerza colectiva y la visibilidad de las personas con discapacidad. Esta ola está conformada por los nombres de todas aquellas personas que, a lo largo de 30 años, han sido parte fundamental de la historia de Juntos A.C., aportando sus vivencias, aprendizajes y experiencias al crecimiento de la organización.

Con este homenaje, la asociación reconoce y agradece la confianza, el esfuerzo y el cariño de quienes han caminado junto a Juntos desde su fundación. La playera de esta edición no solo identifica a las y los participantes de la carrera, sino que se convierte en un testimonio vivo de las historias que han marcado el rumbo de la organización y que hoy permanecen plasmadas tanto en la prenda como en la memoria colectiva de la comunidad.

El reconocimiento también se extiende a aquellas personas que ya no se encuentran físicamente, pero cuyo legado continúa presente. Durante la Carrera Juntos Avanzamos 2026, su espíritu acompañará a cada corredor, recordando que la inclusión se construye con amor, compromiso y memoria.

