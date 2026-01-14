Carrera Juntos Avanzamos ya tiene nueva playera
En el marco de la sexta edición de la Carrera Juntos Avanzamos 2026, la asociación Juntos, una experiencia compartida A.C. presentó el diseño oficial de la playera conmemorativa del evento, una prenda que simboliza tres décadas de trabajo, inclusión y acompañamiento a personas con discapacidad.
El diseño tiene como elemento central una ola que representa la llamada "Marea fosfo", símbolo del movimiento, la fuerza colectiva y la visibilidad de las personas con discapacidad. Esta ola está conformada por los nombres de todas aquellas personas que, a lo largo de 30 años, han sido parte fundamental de la historia de Juntos A.C., aportando sus vivencias, aprendizajes y experiencias al crecimiento de la organización.
Con este homenaje, la asociación reconoce y agradece la confianza, el esfuerzo y el cariño de quienes han caminado junto a Juntos desde su fundación. La playera de esta edición no solo identifica a las y los participantes de la carrera, sino que se convierte en un testimonio vivo de las historias que han marcado el rumbo de la organización y que hoy permanecen plasmadas tanto en la prenda como en la memoria colectiva de la comunidad.
El reconocimiento también se extiende a aquellas personas que ya no se encuentran físicamente, pero cuyo legado continúa presente. Durante la Carrera Juntos Avanzamos 2026, su espíritu acompañará a cada corredor, recordando que la inclusión se construye con amor, compromiso y memoria.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Atletas olímpicos se reúnen en el Coliseo de Los Ángeles para los Juegos de 2028
AP
Nadia Comaneci, Apolo Ohno, Bart Conner y Cullen Jones compartieron sus experiencias y expectativas para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.
Rayados consigue su primer triunfo en el Clausura 2026 al vencer a Necaxa
El Universal
El equipo de Monterrey suma tres puntos importantes en el arranque del torneo
Futbolista Josh Cavallo denuncia discriminación por ser homosexual
El Universal
Josh Cavallo revela haber sido relegado por su orientación sexual, desatando un debate sobre la homofobia en el deporte.