La competencia arrancará a las 7:00 horas con rutas de 12 y 5 kilómetros

Por Redacción

Marzo 06, 2026 07:59 p.m.
Carrera Saucito de Oro será este domingo

La Dirección de Deporte Municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí realizará este domingo 8 de marzo la Carrera Atlética Saucito de Oro 2026, que iniciará a las 7:00 de la mañana frente al templo de Nuestro Señor de Burgos, en el norte de la capital potosina.

La competencia contempla dos distancias: 12 y 5 kilómetros, como parte de las actividades deportivas ligadas a las festividades de Nuestro Señor de Burgos.

De acuerdo con los organizadores, los registros gratuitos se agotaron en pocas horas, por lo que se espera una amplia participación de corredores en esta edición.

En la prueba de 12 kilómetros se abrirán categorías juvenil (14-17 años), libre (18-39), veteranos (40-49), máster (50-59) y súper máster (60 y más), tanto en rama varonil como femenil.
Para la distancia de 5 kilómetros habrá categoría libre única y silla de ruedas, también en ambas ramas.

El evento contempla una bolsa de premiación de 28 mil pesos, mientras que en la categoría juvenil de 12 kilómetros y en la carrera de convivencia de 5 kilómetros se otorgarán premios en especie a los tres primeros lugares.

La entrega de kits se realizará el sábado 7 de marzo de 8:00 a 16:00 horas en el Centro Deportivo Plan de Ayutla, ubicado en la calle Plan de Ayutla de 1854 #123-A, en el barrio del Saucito. Los participantes deberán presentar ficha de registro e identificación oficial.

La ceremonia de premiación está programada para las 9:30 horas del domingo, una vez concluida la competencia.

