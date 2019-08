Carter vuelve a Hawks para 22da. temporada en NBA

ATLANTA.- Vince Carter está postergando el retiro, al menos por una temporada más. Y con eso, tendrá la carrera más extensa en la historia de la NBA.

Carter acordó los términos de un contrato por un año para regresar con los Hawks de Atlanta para su 22da temporada, confirmó a The Associated Press una persona familiarizada con la situación y quien habló a condición del anonimato dado que el acuerdo no ha sido anunciado de forma oficial.

Carter, de 42 años, nunca puso en duda su deseo de jugar esta temporada. Se encuentra empatado con Robert Parish, Kevin Garnett, Kevin Willis y el recién retirado Dirk Nowitzki _todos con 21 campañas como jugadores_ con la carrera más larga en la historia de la NBA.

"Simplemente esperando la oportunidad correcta", dijo Carter en una reciente conferencia telefónica en que se habló sobre el venidero Jr. NBA Global Championship, ante la pregunta de un reportero del diario Atlanta Journal-Constitution. "Nada ha cambiado en cuanto a esa meta y ese sueño".

El acuerdo fue reportado primero por ESPN.