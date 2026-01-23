Casemiro se irá del Manchester United
MANCHESTER.- Casemiro dejará el Manchester United al final de la temporada, anunció el jueves el club de la Liga Premier.
El contrato del internacional brasileño expirará después de cuatro años en Old Trafford, durante los cuales ganó la Copa FA y la Copa de la Liga inglesa.
"Llevaré al Manchester United conmigo durante toda mi vida", afirmó Casemiro "Desde el primer día que salí a este hermoso estadio, sentí la pasión de Old Trafford y el amor que ahora comparto con nuestros seguidores por este club especial".
El centrocampista de 33 años se unió al United desde el Real Madrid por 60 millones de dólares en 2022, después de ganar tres títulos de la liga española y cinco Ligas de Campeones.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Nunca logró repetir sus mejores actuaciones en la Liga Premier, pero anotó un gol en el triunfo de la final de la Copa de la Liga del United sobre el Newcastle en 2023.
Hasta ahora, ha disputado 146 partidos y ha marcado 21 goles para el United.
Casemiro no mencionó cuáles son sus planes más allá del final de la temporada, cuando se convertirá en agente libre.
"No es momento de decir adiós; hay muchos más recuerdos por crear durante los próximos cuatro meses", expresó. "Todavía tenemos mucho por lo que luchar juntos; mi enfoque completo, como siempre, seguirá siendo darlo todo para ayudar a nuestro club a tener éxito".
no te pierdas estas noticias
Naomi Osaka deslumbra con su estilo y tensión en el Abierto de Australia
AP
La campeona Naomi Osaka se ve envuelta en un duelo lleno de fricción con Sorana Cirstea en el Abierto de Australia.
Semana del Super Bowl: Deportes, música y celebridades se unen en eventos previos
AP
La Semana del Super Bowl en el Área de la Bahía promete emocionantes eventos deportivos, conciertos de celebridades y experiencias únicas para los fanáticos.
Siete atletas dan positivo por dopaje en Juegos Olímpicos Río 2016
AP
La Agencia Internacional de Pruebas informa resultados positivos en análisis de muestras de Juegos Olímpicos pasados.