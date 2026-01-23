logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ACADEMIA MASTER FUT MELISA RAMOS

Fotogalería

ACADEMIA MASTER FUT MELISA RAMOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Casemiro se irá del Manchester United

Por AP

Enero 23, 2026 03:00 a.m.
A
Casemiro se irá del Manchester United

MANCHESTER.- Casemiro dejará el Manchester United al final de la temporada, anunció el jueves el club de la Liga Premier.

El contrato del internacional brasileño expirará después de cuatro años en Old Trafford, durante los cuales ganó la Copa FA y la Copa de la Liga inglesa.

"Llevaré al Manchester United conmigo durante toda mi vida", afirmó Casemiro "Desde el primer día que salí a este hermoso estadio, sentí la pasión de Old Trafford y el amor que ahora comparto con nuestros seguidores por este club especial".

El centrocampista de 33 años se unió al United desde el Real Madrid por 60 millones de dólares en 2022, después de ganar tres títulos de la liga española y cinco Ligas de Campeones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Nunca logró repetir sus mejores actuaciones en la Liga Premier, pero anotó un gol en el triunfo de la final de la Copa de la Liga del United sobre el Newcastle en 2023.

Hasta ahora, ha disputado 146 partidos y ha marcado 21 goles para el United.

Casemiro no mencionó cuáles son sus planes más allá del final de la temporada, cuando se convertirá en agente libre.

"No es momento de decir adiós; hay muchos más recuerdos por crear durante los próximos cuatro meses", expresó. "Todavía tenemos mucho por lo que luchar juntos; mi enfoque completo, como siempre, seguirá siendo darlo todo para ayudar a nuestro club a tener éxito".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Naomi Osaka deslumbra con su estilo y tensión en el Abierto de Australia
Naomi Osaka deslumbra con su estilo y tensión en el Abierto de Australia

Naomi Osaka deslumbra con su estilo y tensión en el Abierto de Australia

SLP

AP

La campeona Naomi Osaka se ve envuelta en un duelo lleno de fricción con Sorana Cirstea en el Abierto de Australia.

Semana del Super Bowl: Deportes, música y celebridades se unen en eventos previos
Semana del Super Bowl: Deportes, música y celebridades se unen en eventos previos

Semana del Super Bowl: Deportes, música y celebridades se unen en eventos previos

SLP

AP

La Semana del Super Bowl en el Área de la Bahía promete emocionantes eventos deportivos, conciertos de celebridades y experiencias únicas para los fanáticos.

Siete atletas dan positivo por dopaje en Juegos Olímpicos Río 2016
Siete atletas dan positivo por dopaje en Juegos Olímpicos Río 2016

Siete atletas dan positivo por dopaje en Juegos Olímpicos Río 2016

SLP

AP

La Agencia Internacional de Pruebas informa resultados positivos en análisis de muestras de Juegos Olímpicos pasados.

NFL Honors y conciertos destacan la semana previa al Super Bowl
NFL Honors y conciertos destacan la semana previa al Super Bowl

NFL Honors y conciertos destacan la semana previa al Super Bowl

SLP

AP

Los NFL Honors y conciertos marcan los días previos al Super Bowl en una semana llena de entretenimiento.