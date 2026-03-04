Castigo ejemplar a Jurickson Profar

NUEVA YORK.- El jardinero de Atlanta Jurickson Profar enfrenta una suspensión de 162 juegos por parte de las Grandes Ligas debido a un posible segundo resultado positivo en una prueba de una sustancia para mejorar el rendimiento, informó The Associated Press una persona familiarizada con el asunto el martes.

La fuente habló bajo condición de anonimato porque el proceso, del que informó primero ESPN, seguía en curso.

Profar tiene la intención de pedirle a la asociación de jugadores que presente una queja para apelar cualquier sanción ante el árbitro independiente del béisbol, Martin F. Scheinman, indicó una segunda persona familiarizada con el proceso, también bajo condición de anonimato, porque no se había hecho ningún anuncio.

Debido a que esta sería la segunda infracción de Profar, la apelación se llevaría a cabo después de que se anuncie la suspensión.

Profar, elegido All-Star en 2024, fue suspendido por 80 juegos el 31 de marzo pasado tras dar positivo por gonadotropina coriónica (hCG), una hormona que ayuda a la producción de testosterona. Entonces emitió un comunicado en el que afirmó que "nunca tomaría voluntariamente una sustancia prohibida, pero asumo toda la responsabilidad y acepto la decisión de MLB".

Su agente, Dan Lozano, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Profar conectó un jonrón en su regreso de la suspensión el 2 de julio y terminó con un promedio de .245, 14 jonrones, 43 carreras impulsadas y un OPS de .787 en 80 juegos. Bateó para .280 en 2024, cuando estableció máximos de su carrera con 24 jonrones, 85 impulsadas y un OPS de .839.

Al inicio de los actuales entrenamientos de primavera, Profar informó que se sometió a una cirugía por hernia deportiva en noviembre, lo que requirió un tiempo de recuperación de seis semanas. Ha participado en cuatro juegos de pretemporada este año, con 3 hits en 10 turnos y tres carreras impulsadas.

Nacido en Curazao, Profar tenía previsto jugar con la selección de los Países Bajos en el Clásico Mundial.

Bajo la suspensión, no sería elegible para la postemporada.