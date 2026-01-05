logo pulso
CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Causa Magic 12va. derrota de Pacers

Desmond Bane anota 31 puntos y Paolo Banchero añade 28

Por AP

Enero 05, 2026 03:00 a.m.
Causa Magic 12va. derrota de Pacers

ORLANDO.- Desmond Bane anotó el domingo 31 puntos, Paolo Banchero añadió 28 puntos y 12 rebotes, y el Magic de Orlando le propinó su duodécima derrota consecutiva de 135-127 a los Pacers de Indiana.

Anthony Black sumó 27 puntos y diez asistencias para el Magic, que venció a los Pacers por segunda vez en cinco días.

Pascal Siakam lideró a Indiana con 34 puntos. Aaron Nesmith tuvo 25 puntos y ocho asistencias, y Andrew Nembard añadió 20 puntos y 11 asistencias para los Pacers, que lanzaron con un 55,2 % después de llegar al juego con el peor porcentaje de tiros de campo de la NBA (43,8%).

Orlando lanzó con un 56% en general e hizo 15 de 32 triples (46,9%).

Siete meses después de jugar en las Finales de la NBA, los Pacers, diezmados por las lesiones, igualaron un récord de franquicia de 43 años con su duodécima derrota consecutiva. Dos de sus últimas tres derrotas fueron contra el Magic, incluyendo una decisión de 112-110 el 31 de diciembre en Indianápolis.

Bane anotó nueve puntos durante una racha de 17-0 que borró una ventaja temprana de 12 puntos de los Pacers.

