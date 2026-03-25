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Cavaliers amplían su racha a cuatro triunfos

Por AP

Marzo 25, 2026 03:00 a.m.
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Cavaliers amplían su racha a cuatro triunfos

CLEVELAND.- Donovan Mitchell anotó 42 puntos, James Harden sumó 26 y los Cavaliers de Cleveland vencieron la noche del martes por 136-131 al Magic de Orlando para ampliar a cuatro partidos su racha de victorias.

Fue el sexto partido de Mitchell con al menos 40 puntos esta temporada, empatado como la cuarta mayor cantidad en la liga.

El escolta All-Star también continuó su dominio sobre el Magic. Fue su tercer partido de 40 puntos en 23 enfrentamientos de temporada regular contra Orlando. Promedia 27,2 puntos ante el Magic, el sexto promedio anotador más alto de cualquier jugador en la historia de la NBA contra Orlando.

Harden tuvo 22 puntos y tres triples en la primera mitad. Fue su mayor cantidad de puntos en los dos primeros cuartos desde que fue adquirido por los Cavaliers.

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Evan Mobley aportó 19 puntos para Cleveland, al encestar sus ocho tiros de campo, además de nueve rebotes y seis asistencias.

Paolo Banchero anotó 36 puntos para Orlando (38-34), que ha perdido seis seguidos y cayó a un triple empate con Charlotte y Miami por el octavo puesto en la Conferencia Este. Tristan da Silva sumó 18 puntos, mientras Desmond Bane y Jamal Cain anotaron 17 cada uno para el Magic.

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