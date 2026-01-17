Cavs barren con los Sixers
Tyson impone récord personal de 39 puntos; Mobley da el triunfo
FILADELFIA.- Jaylon Tyson anotó un récord personal de 39 puntos, Evan Mobley logró una volcada decisiva con 4,8 segundos restantes y los Cavaliers de Cleveland, pese a jugar con una plantilla reducida, completaron una barrida de dos duelos sobre los 76ers de Filadelfia, al imponerse el viernes por 117-115.
Donovan Mitchell añadió 13 puntos, 12 asistencias y nueve rebotes a la causa de Cleveland, que se recuperó de un déficit de 11 unidades en el último cuarto. Los Cavs derrotaron a los 76ers 133-107 el miércoles.
Joel Embiid anotó 33 puntos y Tyrese Maxey añadió 22, además de aportar nueve asistencias y cinco robos por los 76ers.
Cleveland no contó con Darius Garland (molestias en el dedo gordo del pie derecho) ni Sam Merrill (esguince en la mano derecha), quienes se lesionaron el miércoles. El entrenador Kenny Atkinson dijo que ambos serán reevaluados este fin de semana, cuando el equipo regrese a Cleveland.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los 76ers parecían tener el control cuando Paul George encestó un tiro con 8:47 restantes para una ventaja de 11 puntos. Pero los Cavaliers utilizaron una racha de 13-2, culminada por un triple de De´Andre Hunter con 5:53 por jugar, para empatar a 102.
Filadelfia se adelantó por siete puntos después de pérdidas de balón de los Cavs en tres posesiones consecutivas, pero Cleveland se mantuvo en el encuentro.
no te pierdas estas noticias
"Canelo" Álvarez, el segundo deportista mejor pagado del mundo
El Universal
A pesar de una derrota significativa, Canelo Álvarez continúa siendo una figura prominente en el mundo del boxeo y los deportes.
Chivas a seguir sumando; Querétaro en busca de su primera victoria
El Universal
Chivas del Guadalajara se enfrenta a los Gallos Blancos del Querétaro en un duelo crucial por la jornada 3 del Clausura 2026 en la Liga MX.
"Checo" Pérez ya debutó con Cadillac en Silverstone
El Universal
Checo Pérez se une a Valtteri Bottas y Zhou Guanyu en las pruebas de pretemporada en Silverstone, probando el nuevo auto de Cadillac.