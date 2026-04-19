Cavs vencen a Raptors en el J1
CLEVELAND.- Donovan Mitchell anotó 32 puntos, Max Strus aportó 24 desde la banca y los Cavaliers de Cleveland derrotaron el sábado 126-113 a los Raptors de Toronto en el Juego 1 de su serie de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este.
James Harden sumó 22 puntos y 10 asistencias, mientras Evan Mobley aportó 17 y siete rebotes para Cleveland, cuarto preclasificado, que será anfitrión del Juego 2 el lunes por la noche.
Mitchell ha anotado al menos 30 puntos en nueve partidos consecutivos de apertura de serie, un récord de la NBA.
RJ Barrett anotó 24 puntos y Scottie Barnes tuvo 21 por los Raptors, que disputaban su primer partido de playoffs desde 2022. Toronto no contó con el base Immanuel Quickley debido a una leve distensión en el tendón de la corva derecho.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Jamal Shead fue titular en lugar de Quickley y anotó 17 puntos, incluidos cinco triples.
El triple de Barrett acercó a los Raptors a 45-41 antes de que Cleveland abriera el marcador con una racha de 27-9 durante el último 1:11 del segundo cuarto y los primeros siete minutos del tercero.
Strus anotó 11 puntos durante ese tramo y encestó sus tres triples, mientras los Cavaliers acertaron 10 de 16 tiros de campo, incluidos 5 de 8 desde más allá del arco.
La mayor ventaja de Cleveland fue de 24 puntos (100-76) con un triple de Sam Merrill a los 13 segundos del cuarto periodo.
no te pierdas estas noticias
Bengals adquieren a Dexter Lawrence en intercambio con Giants
AP
Lawrence, tres veces Pro Bowl, llega a Bengals para mejorar una defensa que fue de las peores en 2023.
Gavin Williams ponchó 11 y Guardianes vencen a Orioles en Cleveland
AP
Brayan Rocchio conectó jonrón de tres carreras que definió el partido en Cleveland.
Cruz Azul deja escapar la victoria ante Tijuana en Ciudad de México
El Universal
La Máquina acumula seis empates y dos derrotas en sus últimos ocho partidos oficiales.