Cefor consigue valioso triunfo

El conjunto de Cefor Promotora San Luis consiguió un importante triunfo como visitante al imponerse 2-1 ante Jaral del Progreso, resultado que le permite asegurar su lugar en la liguilla de la Zona XII de la Tercera División Profesional.

Con este resultado, el equipo potosino deja en alto el nombre de San Luis Potosí y en especial del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, donde tiene su base una institución que ha consolidado una sólida estructura deportiva bajo la dirección de Juan Antonio "Pinga" Salazar.

El partido inició con el conjunto local intentando imponer condiciones, buscando espacios al frente; sin embargo, se encontró con una defensiva bien ordenada por parte de Promotora San Luis. Fue al minuto 16 cuando la visita abrió el marcador, en una jugada que se originó desde un saque de meta. El balón llegó a las afueras del área, donde Dulio Rodríguez tomó la posesión, se quitó la marca y sacó un disparo raso que terminó en el fondo de las redes para el 1-0.

Tras verse abajo en el marcador, Jaral del Progreso adelantó líneas en busca del empate, generando algunas aproximaciones que no lograron concretar, hasta que al minuto 32 encontraron la igualada. En un cobro de falta, la zaga visitante rechazó el balón, pero este quedó a merced de Alberto Zuriel Hernández, quien sacó un potente disparo dentro del área para el 1-1.

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Cuando parecía que el empate prevalecería al descanso, apareció nuevamente la ofensiva potosina. Al minuto 45+1, en un pase largo de Aaron, Josué Briones asistió a Juan Jonguitud, quien con gran habilidad se quitó a dos defensores y al portero para definir en plan grande y poner el 2-1.

Para la segunda mitad, ambos equipos buscaron generar peligro; Jaral del Progreso intentó empatar el encuentro, mientras que Cefor Promotora trató de ampliar la ventaja. Sin embargo, el marcador ya no se movió, llevándose la victoria el equipo soledense.