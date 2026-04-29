Cefor inicia con pie derecho la ON-26

La escuadra de Cefor Promotora San Luis tuvo un arranque prometedor dentro de la Olimpiada Nacional 2026, al imponerse con autoridad por marcador de 3-0 al conjunto de INDET, en duelo correspondiente a la primera jornada del certamen que se desarrolla en la ciudad de Puebla.

El equipo potosino, representante del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, mostró desde los primeros minutos una propuesta ofensiva clara, tomando el control del partido y adelantándose rápidamente en el marcador, lo que les permitió jugar con mayor confianza el resto del encuentro.

Durante la primera mitad, Cefor mantuvo el dominio del balón y generó constantes llegadas al arco rival, logrando irse al descanso con ventaja mínima. Para la segunda parte, el conjunto dirigido por Juan Antonio "Pinga" Salazar reforzó su postura ofensiva, ampliando la diferencia con un segundo tanto que encaminó el resultado.

Ya en la recta final del compromiso, los potosinos sellaron la victoria con un tercer gol, confirmando su superioridad en el terreno de juego y asegurando sus primeros tres puntos del torneo. En la segunda jornada el representativo potosino terminó empatando en los 90 minutos ante Chiapas 1-1 y desde los once pasos logró llevarse el triunfo con un marcador de 5-4.

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El equipo está conformado por Rafael Díaz Moreno, Santiago de Jesús Torres Torres, Iker Husáin López Monzón, José Ezequiel López Rojas, Christofer Josué Méndez Castillo, Cristopher Lionel Galicia Monsiváis, Matías Alejandro Segovia de la Tejera, Ángel Alberto González Juárez y Luis Fernando del Rosal Hernández, además de Alan Guerrero Domínguez, Esdras Avilés Rodríguez, Fernando Melquiades González, Hugo Ojeda Zapata, Gustavo Adolfo Grajeda Valenzuela, Jonathan Eduardo Calvilla Ávila, Diosenis Valdez Luna, Daniel Alejandro Reyba González y Santiago Jasso. El cuerpo técnico es encabezado por Juan Antonio Salazar Carrizales, con Honorio Briones Ortiz como auxiliar.