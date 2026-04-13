Cefor Promotora golea a la UAZ

Con una actuación contundente en la segunda mitad, el conjunto de Cefor Promotora San Luis logró su calificación tras imponerse 3-0 a la Universidad Autónoma de Zacatecas, en duelo disputado en la Unidad Deportiva 21 de Marzo, en Soledad de Graciano Sánchez.

El encuentro arrancó con intensidad por parte de ambos equipos, que buscaron imponer condiciones desde los primeros minutos, aunque sin lograr concretar las oportunidades generadas. La escuadra local fue la que mostró mayor insistencia, generando las acciones más peligrosas.

Al minuto 23, Juan Jonguitud protagonizó una jugada individual al quitarse a dos defensores y, ante la salida del arquero, intentó un disparo bombeado que terminó estrellándose en el poste, salvándose la visita. Más adelante, al 42´, Aaron tuvo otra clara oportunidad dentro del área, pero su disparo fue desviado por el guardameta a tiro de esquina.

Pese al dominio de Cefor Promotora San Luis, el marcador no se movió en la primera mitad, por lo que ambos equipos se fueron al descanso con empate sin goles.

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Para la segunda parte, el cuadro potosino mantuvo la posesión del balón y no tardó en reflejarlo en el marcador. Al minuto 50, Juan Jonguitud abrió el marcador con una espectacular chilena tras un centro, poniendo el 1-0 y encaminando el triunfo.

Con el paso de los minutos, el ritmo del partido disminuyó ligeramente debido al desgaste físico y las condiciones climáticas, pero Cefor continuó siendo el equipo más peligroso. Jonguitud volvió a aparecer al concretar el segundo tanto tras una descolgada en la que dejó atrás a la defensa y superó al portero para definir con tranquilidad.

Ya en la recta final, al minuto 88, Jairo Garay selló la victoria con el tercer tanto del encuentro, confirmando el dominio del equipo local. Con este resultado, Cefor Promotora San Luis asegura su clasificación y se ubica en la séptima posición con 47 unidades, destacando su contundencia ofensiva en el momento clave del partido.