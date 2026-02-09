Cefor Promotora golea a Real Olmeca

La escuadra de Cefor Promotora San Luis vivió una jornada redonda este domingo 8 de febrero, al imponerse de manera contundente 5-0 a Real Olmeca Sport, en duelo correspondiente a la Jornada 19 de la temporada 2025-2026 de la Liga de la Tercera División Profesional, disputado en la Unidad Deportiva 21 de Marzo.

Desde los primeros minutos, el conjunto potosino mostró superioridad y dominio del encuentro, reflejándolo rápidamente en el marcador. César Alejandro Flores Pérez abrió la cuenta al minuto 11, mientras que Juan Antonio Jonguitud Centeno se convirtió en figura al marcar un doblete a los minutos 22 y 31, encaminando la goleada antes del descanso.

Para la segunda mitad, Cefor mantuvo el control del partido y amplió la ventaja con la anotación de Aarón Ramírez Flores al minuto 70. El broche de oro llegó en tiempo agregado, cuando Ángel Gabriel Martínez Castro marcó al 90+3, sellando el abultado triunfo ante su afición. El encuentro fue dirigido por el árbitro central Alfredo Chávez Mascorro, acompañado en las bandas por Carlos Leonardo de Jesús Barrientos González y Ricardo de Jesús Mayen Pescina.

Con este resultado, Cefor Promotora San Luis confirma su buen momento futbolístico y responde de manera positiva ante su público, sumando tres puntos importantes en su camino dentro del Grupo XII de la Tercera División Profesional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí