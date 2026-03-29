Cefor SL en busca de su clasificación

Con el objetivo claro de reafirmar su clasificación a la liguilla, la escuadra de Cefor Promotora San Luis recibirá este domingo 29 de marzo a Magos Unión Deportiva, en duelo correspondiente a la jornada 27 de la Tercera División Profesional, programado a las 14:00 horas en la cancha de la Unidad Deportiva 21 de Marzo.

El conjunto potosino llega motivado tras conseguir una valiosa victoria como visitante la semana pasada, resultado que ha fortalecido la confianza del plantel de cara a este compromiso en casa, donde buscarán sumar tres puntos clave que los acerquen de manera definitiva a la "fiesta grande".

Durante la semana, el equipo dirigido por el estratega Rafael Lira trabajó intensamente con la intención de mantener el buen ritmo competitivo y ofrecer un desempeño sólido frente a un rival de alto nivel.

Por su parte, Magos Unión Deportiva llega a este encuentro ubicado en la tercera posición general, con un registro de 16 victorias, 2 empates y 6 derrotas en 24 partidos, acumulando 52 unidades, lo que lo convierte en un adversario de cuidado.

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En contraste, Cefor Promotora San Luis ocupa el sexto lugar de la clasificación con 44 puntos, producto de 12 triunfos, 6 empates y 7 derrotas en 25 encuentros disputados, manteniéndose en zona de calificación.