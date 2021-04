Celebridades que han participado en Wrestlemania

Desde la creación del evento de entretenimiento deportivo más grande de la WWE el 31 de marzo de 1985, la presencia de Muhammad Ali, Liberace y Cyndi Lauper en el primer WrestleMania dentro del Madison Square Garden en Nueva York, estableció el estándar para el Show de Shows como la cúspide de los eventos de la cultura pop que continúa hasta hoy.

Sin importar el género musical, artistas como Ozzy Osbourne, Kim Kardashian y Arnold Schwarzenegger, han pisado el encordado de WWE ya sea como parte de algún combate o rivalidad, como hosts o promocionando activamente este gran acontecimiento.

Para la edición número 37 de este magno evento, la Superestrella mundial del trap Bad Bunny hará equipo con su compatriota Damian Priest para se enfrentar a The Mien John Morrison. El cantante y compositor puertorriqueño está firmemente establecido en el Universo WWE, habiendo reclamado el título 24/7 de WWE durante su camino a la Vitrina de los Inmortales para añadirlo a sus múltiples logros musicales, que incluyen el artista más escuchado en 2020 con 8.3 mil millones de reproducciones y el álbum más reproducido en Spotify.

Bad Bunny es el último de una lista épica de íconos globales de todo el espectro de géneros musicales, protagonistas de grandes éxitos televisivos, así como actores de películas de Hollywood que han aparecido en WrestleMania. Cada famoso ha dado un gran impulso al mayor evento de la empresa, y la edición de este año no se quedará atrás, ya que además se vivirá por segunda ocasión, durante dos noches consecutivas.

Estas son las celebridades que han brillado en la fiesta más grande de la WWE:

Ozzy Osbourne

· WrestleMania II

· 7 de abril de 1986

· Nassau Coliseum, Nueva York

· El padrino de la música heavy metal, "Prince of Darkness" Ozzy Osbourne dirigió al equipo de sus compatriotas, los British Bulldogs, en su match contra The Dream Team.

Pamela Anderson

· WrestleMania XI

· 2 de abril de 1995

· Centro Cívico de Hartford, Hartford, Connecticut

· Apareció como pareja invitada en la entrada al ring del Campeón Mundial de Peso Pesado Diesel, quien venció a Shawn Michaels en la pelea por el título.

Burt Reynolds

· WrestleMania X

· 20 de marzo de 1994

· Madison Square Garden, Nueva York

· Reynolds fue el presentador invitado del ring para el evento principal que vio a Bret Hart vencer a Yokozuna por el Campeonato de la WWE.

Arnold Schwarzenegger

· WrestleMania XXXI

· 29 de marzo de 2015

· Levi's Satdium, Santa Clara, California

· El "Austrian Oak" fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE la noche antes de aparecer como parte de la entrada temática de Terminator Genisys por Triple H

Mr. T

· WrestleMania I y II

· 31 de marzo de 1985 (I), 7 de abril de 1986 (II)

· Madison Square Garden, Nueva York (I), Nassau Coliseum, Nueva York (II)

· Protagonizando el primer WrestleMania, Mr T se asoció con Hulk Hogan para derrotar a "Rowdy" Roddy Piper & Paul Orndorff antes de enfrentarse a Piper al año siguiente en un combate de boxeo, co-juzgado por el legendario cantante de jazz, Cab Calloway.

Floyd Mayweather Jr.

· WrestleMania XXIV

· 30 de marzo de 2008

· Citrus Bowl, Orlando, Florida

· El invicto campeón de boxeo apareció en un combate sin descalificación contra The Big Show, llevándose la victoria por nocaut.

Mike Tyson

· WrestleMania XIV

· 29 de marzo de 1998

· Fleet Center, Boston, Massachusetts

· "The Baddes Man on the Planet" fue el ejecutor especial del ring para el evento principal del Campeonato de la WWE Stone Cold vs Shawn Michaels. Tyson engañó a todos al fingir estar alineado con la D-Generation X de Michaels de cara al evento, pero al final, reveló su lealtad a Stone Cold cuando contó el 1-2-3 y levantó la mano de la serpiente de cascabel en señal de victoria.

Nicole Scherzinger

· WrestleMania XXV

· 5 de abril de 2009

· Estadio Reliant, Houston, Texas

· Siguiendo los pasos de leyendas de la música como Ray Charles, Aretha Franklin y John Legend, la cantante de The Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, interpretó "America the Beautiful" para abrir el espectáculo de la cultura pop.

Kim Kardashian

· WrestleMania XXIV

· 30 de marzo de 2008

· Citrus Bowl, Orlando, Florida

· La estrella de reality shows se hizo cargo de las tareas como anfitriona de WrestleMania XXIV

RuN-DMC

· WrestleMania V

· 2 de abril de 1989

· Trump Plaza, Atlantic City, Nueva Jersey

· Run-DMC interpretó el rap de WrestleMania, una canción que crearon específicamente para el evento. Uno de los grupos más influyentes en la historia de la música rap, Run-DMC fue el primer grupo de rap en ganar un premio Grammy.