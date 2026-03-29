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Celtics vencen a Hornets en Charlotte con 32 puntos de Tatum

Ausencia de Jaylen Brown no afecta rendimiento de Celtics en triunfo sobre Hornets.

Por AP

Marzo 29, 2026 08:09 p.m.
A
Celtics vencen a Hornets en Charlotte con 32 puntos de Tatum

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Jayson Tatum anotó 32 puntos, Payton Pritchard sumó 28 y los Celtics de Boston derrotaron 114-99 a los Hornets de Charlotte, que tuvieron una noche de baja puntería, el domingo por la noche para lograr su tercera victoria consecutiva.

Neemias Queta añadió 17 unidades y ocho rebotes para los Celtics, que disputaron su segundo partido seguido sin Jaylen Brown (tendinitis en el tendón de Aquiles).

LaMelo Ball tuvo 19 tantos y Miles Bridges aportó 14 por los Hornets, que llegaron al partido liderando la NBA en triples encestados (1.210) y terceros en porcentaje de triples (38,2), pero acertaron apenas 12 de 43 desde más allá del arco ante el equipo que ocupa el segundo lugar de la Conferencia Este.

Ball, Brandon Miller y Kon Knueppel terminaron con un combinado de siete de 27 en tiros de tres puntos.

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Pritchard, que siguió siendo un reemplazo excelente de Brown, pudo llegar a la canasta a voluntad y terminó con 10 de 18 en tiros de campo y seis de seis desde la línea de tiros libres. Pritchard llegó al partido promediando 25,1 puntos, 4,9 rebotes y 7,3 asistencias en los ocho encuentros anteriores que Brown se perdió esta temporada.

Tatum estuvo sólido toda la noche, al encestar 12 de 23 en tiros de campo —incluidos cinco de 10 triples— y aportar además ocho asistencias.

Los Celtics se escaparon hasta tomar una ventaja de 19 puntos, limitando a los Hornets a un cinco de 21 en tiros desde más allá del arco en la primera mitad.

Charlotte había recortado la diferencia a nueve al inicio del cuarto periodo, antes de que Tatum lanzara un triple por encima de Bridges desde la parte alta de la llave y luego mirara hacia la grada y señalara mientras la ventaja volvía a 16.

Charlotte cerró su estadía de siete partidos en casa con dos derrotas consecutivas, tras ganar los primeros cinco para asegurarse al menos un lugar en el torneo play-in.

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