logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Fotogalería

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

César 'Chino' Huerta anota gol decisivo para el Anderlecht en Bélgica

El futbolista mexicano César 'Chino' Huerta se destaca en Europa con su primer gol de la temporada

Por El Universal

Agosto 17, 2025 11:56 a.m.
A
César Chino Huerta anota gol decisivo para el Anderlecht en Bélgica

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- César 'Chino' Huerta, uno de los exponentes del futbol mexicano en Europa, tuvo este domingo un gran comienzo de temporada en Bélgica, al ayudar a su equipo a sumar sus primeros tres puntos.

El exjugador de Pumas, quien arrancó el compromiso en la banca, ingresó en la parte complementaria y de inmediato se mostró participativo, dando mayor peligro a los ataques del Anderlecht.

Huerta, quien espera ser pieza fundamental del equipo morado, ingresó al minuto 61 en sustitución de Yari Verschaeren, y apenas diez minutos después, al 71, se hizo presente en el marcador tras un remate que dejó sin oportunidad al arquero del FCV Dender.

La anotación del mexicano llenó de motivación a sus compañeros, quienes siguieron al frente y lograron el segundo tanto, que les permitió sumar de a tres.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Fue un partido complicado, pero estoy feliz de aportar al equipo. Este gol es solo el comienzo", mencionó el mexicano tras el silbatazo final.

Con esta victoria, el Anderlecht sumó nueve puntos y se coloca en la segunda posición de la tabla, a solo uno del líder Union Saint-Gilloise.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    César Chino Huerta anota gol decisivo para el Anderlecht en Bélgica
    César Chino Huerta anota gol decisivo para el Anderlecht en Bélgica

    César 'Chino' Huerta anota gol decisivo para el Anderlecht en Bélgica

    SLP

    El Universal

    El futbolista mexicano César 'Chino' Huerta se destaca en Europa con su primer gol de la temporada

    Emotiva despedida de Gonzalo Piovi en Cruz Azul tras triunfo ante Santos Laguna
    Emotiva despedida de Gonzalo Piovi en Cruz Azul tras triunfo ante Santos Laguna

    Emotiva despedida de Gonzalo Piovi en Cruz Azul tras triunfo ante Santos Laguna

    SLP

    El Universal

    El argentino se tomó fotos y abrazó a sus compañeros tras vencer a Santos, alimentando rumores de salida.

    Dentro del Estadio Akron agreden a familiares de Ángel Zaldívar
    Dentro del Estadio Akron agreden a familiares de Ángel Zaldívar

    Dentro del Estadio Akron agreden a familiares de Ángel Zaldívar

    SLP

    El Universal

    Incidente de violencia se registra en el Estadio Akron tras partido entre Bravos Juárez y Chivas

    Cruz Azul podría perder a Piovi
    Cruz Azul podría perder a Piovi

    Cruz Azul podría perder a Piovi

    SLP

    El Universal

    Nicolás Larcamón enfrenta un dilema ante los rumores de la salida de Gonzalo Piovi