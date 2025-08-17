César 'Chino' Huerta anota gol decisivo para el Anderlecht en Bélgica
El futbolista mexicano César 'Chino' Huerta se destaca en Europa con su primer gol de la temporada
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- César 'Chino' Huerta, uno de los exponentes del futbol mexicano en Europa, tuvo este domingo un gran comienzo de temporada en Bélgica, al ayudar a su equipo a sumar sus primeros tres puntos.
El exjugador de Pumas, quien arrancó el compromiso en la banca, ingresó en la parte complementaria y de inmediato se mostró participativo, dando mayor peligro a los ataques del Anderlecht.
Huerta, quien espera ser pieza fundamental del equipo morado, ingresó al minuto 61 en sustitución de Yari Verschaeren, y apenas diez minutos después, al 71, se hizo presente en el marcador tras un remate que dejó sin oportunidad al arquero del FCV Dender.
La anotación del mexicano llenó de motivación a sus compañeros, quienes siguieron al frente y lograron el segundo tanto, que les permitió sumar de a tres.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"Fue un partido complicado, pero estoy feliz de aportar al equipo. Este gol es solo el comienzo", mencionó el mexicano tras el silbatazo final.
Con esta victoria, el Anderlecht sumó nueve puntos y se coloca en la segunda posición de la tabla, a solo uno del líder Union Saint-Gilloise.
no te pierdas estas noticias
César 'Chino' Huerta anota gol decisivo para el Anderlecht en Bélgica
El Universal
El futbolista mexicano César 'Chino' Huerta se destaca en Europa con su primer gol de la temporada
Emotiva despedida de Gonzalo Piovi en Cruz Azul tras triunfo ante Santos Laguna
El Universal
El argentino se tomó fotos y abrazó a sus compañeros tras vencer a Santos, alimentando rumores de salida.
Dentro del Estadio Akron agreden a familiares de Ángel Zaldívar
El Universal
Incidente de violencia se registra en el Estadio Akron tras partido entre Bravos Juárez y Chivas