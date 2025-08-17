50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Entre los amigos y compañeros del Tec de Monterrey volverse a encontrar, fue una experiencia plena de alegría.

Con esta emotiva celebración, la primera generación de prepa del Campus San Luis festejaron 50 años de haber egresado.

Con ellos se sumaron también alumnos de la 2a, y 3a, generación de lo que fue la primera prepa bilingüe en México de este prestigiado

plantel educativo que conmemora su 50 Aniversario de presencia educativa en la localidad.

Al igual, maestros y directores fundadores.

Por ello, reunirse a celebrar medio siglo de haber egresado de este prestigiado plantel educativo, resultó un reto con múltiples anécdotas y experiencias.

Con gran alegría y optimismo el Licenciado Alfonso Martínez Serna, Carlos González Durán, Matty Galán y Tete González Durán prepararon los detalles del encuentro, con el propósito de intercambiar proyectos.

Al feliz encuentro llegaron los famosos de estas tres generaciones, quienes como en su época de clases, volvieron a recordar las experiencias con enormes sonrisas.

Como parte de las actividades conmemorativas, Marco Vargas, director actual del Campus SLP, les dio todas las facilidades para sembrar un árbol en las instalaciones del mismo plantel y colocar una placa conmemorativa que queda como testimonio de cómo inició esta institución hace 50 años.