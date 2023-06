César Montes y Gerardo Arteaga son sancionados por la Concacaf

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 23 (EL UNIVERSAL).- La tempestad no cesa al interior de la Selección Mexicana. Con la llegada de Jaime "Jimmy" Lozano, parecía que todo se tranquilizaría, al menos por un momento.

Las malas noticias ahora también afectan al nuevo seleccionador nacional. La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) anunció que su Comité Disciplinario castigó deportivamente a César Montes y Gerardo Arteaga.

El defensa central recibió dos partidos de suspensión, al igual que el lateral izquierdo. Ambas sanciones se impusieron por el altercado que vivieron los futbolistas mexicanos en las semifinales de la Liga de Naciones ante Estados Unidos.

De igual forma, los jugadores estadounidenses Weston McKennie y Sergiño Dest, quienes formaron parte del conato de bronca, fueron suspendidos con tres y dos juegos, respectivamente.

El Comité Disciplinario de la Concacaf también multó económicamente a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y a la U.S. Soccer, pero decidió no revelar la cantidad de dinero.

Por su parte, la FMF comunicó que comenzó un proceso de apelación tras recibir la notificación del castigo que recibieron César Montes y Gerardo Arteaga.