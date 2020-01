Charlyn Corral muestra su molestia al no ser convocada a preolímpico

La atacante mexicana y actual jugadora del Atlético de Madrid, Charlyn Corral quedó fuera de la convocatoria del representativo femenil de la Selección Nacional, dirigida por Christopher Cuellar, para afrontar el preolímpico rumbo a Tokio 2020. A lo cual la delantera se mostró molesta en su perfil de Twitter.

"Dejavu. Parece que la historia se repite 4 años después. Prefiero ser muy clara y directa para evitar versiones falsas. Desconozco las razones de mi ausencia, no he tenido contacto con gente de Selección desde hace varios meses. Tenía ilusión y me encontraba muy motivada. Siempre he trabajado para poner el nombre de México en alto", expresó Corral Ang.

Dejavú. Parece que la historia se repite 4 años después. Gracias por sus mensajes.



Prefiero ser muy clara y directa para evitar versiones falsas:



1) Desconozco las razones de mi ausencia - no he tenido contacto con gente de @miseleccionmx desde hace varios meses (ABRO HILO) https://t.co/S0XAFCtSOT — Charlyn Corral (@CharlynCorral) January 8, 2020

Cabe recordar que para el preolímpico de Río 2016, Leonardo Cuellar, quien en aquel entonces dirigía al "Tri" femenil, no la convocó por aspectos "meramente deportivos", ahora la historia se vuelve a repetir para los juegos olímpicos de Tokio.En la convocatoria figuran nombres como Cecilia Santiago, portera del PSV, su compañera en el Atlético Kenti Robles, las campeonas de la Liga, Rebeca Bernal, Diana Evangelista y Mariana Cadena, las jugadoras de Tigres, Katty Abad, Stephanie Mayor, Liliana Fuentes, Bianca Sierra y Jaqueline Ovalle, además de las delanteras Daniela Espinoza y Renae Cuellar de América y Xolos, respectivamente.La delantera mexicana se está preparando junto al Atlético de Madrid para afrontar el segundo semestre de la temporada futbolística donde buscarán el título de liga y los cuartos de final de la Champions League.