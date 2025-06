Chávez Jr. vs Jake Paul: honor, legado y polémica en juego este sábado

Julio César Chávez Jr. y Jake Paul se estarán enfrentando este sábado en un combate de boxeo, donde el creador de contenido estadounidense busca mandar a la lona al hijo de la leyenda, quien minimizó la carrera de su rival dentro de este deporte.

Este combate levantó mucha polémica desde que se dio a conocer por parte de la empresa Golden Boy Promotions, la cual le pertenece a Oscar de la Hoya. El hijo de la leyenda llega con la gran responsabilidad de llevarse la victoria porque en caso de no conseguirla sumaría un infame resultado a su marca.

Desde las conferencias de prensa previas, Jake Paul ha enfatizado que buscará noquear al pugilista mexicano e incluso ha atacado personalmente a Chávez Jr., diciendo que manchó el legado de su padre.

En esta última conferencia de prensa, la estrella de YouTube llegó con la misión de sacar de quicio al mexicano, quien sí se mostró más molesto que en las presentaciones pasadas y decidió responderle a Paul, asegurando que no es un buen boxeador.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Trabaja duro, pero no es buen boxeador, todo el mundo lo sabe. Está fuerte, pero nada más. Si es buen boxeador, entonces todos los de aquí son leyendas. No es buen boxeador, pero le echa ganas", dijo el Junior, quien está confiado en sacar la victoria el próximo sábado. "¿De qué otra forma puede llamar la atención? En el box no tiene nada que presumir. Estoy listo", comentó Chávez.

Las declaraciones del mexicano en contra de su rival no se quedaron ahí, el Jr apuntó a que por primera vez en su carrera Jake Paul estará enfrentando a un rival de su peso, asegurando que nunca ha logrado algo relevante durante su corta trayectoria sobre el ring.

"Eso piensa la gente que no sabe del boxeo, porque se impresionan por lo que hace en redes sociales, pero en realidad como boxeador nunca ha hecho nada. El trae mucha fuerza mediática, hay que aprovechar eso, le está echando ganas y hay que aprovechar para ganar la pelea".

Una derrota frente a Paul significaría un inmenso golpe en la carrera de Julio César Chávez Jr., que aunque su trayectoria ha estado manchada por algunas polémicas, caer ante un creador de contenido sí sería algo doloroso.