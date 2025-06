Jaime Lozano continuaría como técnico de Pachuca

La aventura de Pachuca en el Mundial de Clubes 2025 se convirtió en una experiencia fugaz, pues fue eliminado en la fase de grupos del torneo, dejando un mal sabor de boca en sus aficionados que esperaban una mejor labor por parte de Jaime Lozano, técnico del club que podría mantenerse al frente del club.

Antes de arrancar su participación en el novedoso torneo de la FIFA, Tuzos del Pachuca anunció la salida de Guillermo Almada, noticia que provocó gran controversia entre los seguidores del cuadro hidalguense, dejando la duda de cómo podría irle al equipo este verano en la competencia internacional.

El "Jimmy" tomó el lugar que dejó vacante el uruguayo con un margen de un mes para poder implementar su idea en el cuadro de la Bella Airosa, pero ese tiempo no fue suficiente para asegurar una buena participación en el torneo.

Pachuca no ganó ninguno de sus duelos en el Mundial de Clubes, fueron tres descalabros los que marcaron su torneo: RB Salzburgo, Real Madrid y Al Hilal se encargaron de derrotar a los mexicanos para mandarlos a su casa de forma prematura.

Su participación dejó un asterisco en su continuación con el club, lo que despertó los rumores de una posible salida del equipo, pero el presidente del Pachuca reconoció estar respaldando al técnico mexicano que decidió traer.

¿Cuáles fueron las palabras de Armando Martínez?

En una entrevista con Omar Zerón, el presidente de Pachuca reveló lo que será el futuro del técnico mexicano en el club hidalguense.

"Me gustó cómo se paró el equipo y lo que ha generado. Estamos convencidos en el proyecto de Jaime y Jaime va a cumplir su contrato y lo vamos a apoyar en todo al igual que los jugadores que deben apoyar", aseguro el mandamás del equipo.

A pesar de haber sido derrotados en los tres duelos disputados, el directivo señaló algunas cosas positivas del equipo, pero también dejó en claro que fueron errores los que los pusieron en las puertas de salida del torneo.

"Muy sólido, el equipo jugó muy bien. Fueron desatenciones atrás que nos cuestan contra equipos que tiene jugadores que cobran y valen un dineral y creo que esa es la diferencia en nuestra liga y las ligas europeas".

Jaime Lozano y el Pachuca se alistan para afrontar el Apertura 2025, torneo que comienzan a preparar una vez terminadas las vacaciones.