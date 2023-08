"Checo", deportista favorito del tenista Tsitsipas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL).- El tenista griego, Stéfanos Tsitsipás, confesó su "amor" por el piloto Sergio "Checo" Pérez. En su visita a territorio mexicano, donde debutó en el Abierto de Los Cabos, Stéfanos reveló que sigue la trayectoria de "Checo" en la máxima categoría del automovilismo.

"'Checo' es mi deportista mexicano favorito. Lo he visto en la Fórmula 1 y de los mexicanos, es al que sigo", explicó en entrevista con Azteca Deportes.

No es la primera vez que el tenista manifiesta su admiración por "Checo" Pérez. Durante el Gran Premio de Gran Bretaña, elogió la remontada que logró el mexicano. Y es que, a través de sus redes sociales, escribió "no manches" acompañado de un emoji de la bandera de México y un tornado.

¿Cuándo será la próxima carrera de la Fórmula 1?

La próxima carrera de la Fórmula 1 será durante el Gran Premio de los Países Bajos. La pausa terminará el próximo domingo, 27 de agosto, a las 7:00 (hora del centro de México) en el Circuito de Zandvoort.

"Lo importante fue asegurarnos de terminar el auto sin daños y sumar algunos buenos puntos. El objetivo es permanecer en el podio el resto del año", publicó el mexicano en sus redes sociales.