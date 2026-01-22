logo pulso
Enero 22, 2026 03:00 a.m.
"Checo" listo para volver al volante

Una de las cosas más esperadas de la temporada 2026 de la Fórmula 1 es el regreso de Sergio ´Checo´ Pérez con el debut de la escudería Cadillac F1 Team, que participará por primera vez en el máximo circuito.

En ese sentido, Checo se encuentra motivado y espera que sea un año exitoso en la F1 con todo su expertise detrás de él y que ha sentido en todo momento el apoyo de la escudería en la toma de decisiones dentro y fuera del circuito.

En una reciente entrevista para CNN, el piloto mexicano aseguró que este año será de muchas dificultades, de aprendizaje y comenzar de cero, por lo que no se ve preparado todavía para entrar a un podio.

"Creo que no sería realista en este momento, no este año, pero nunca sabes. Tenemos que asegurarnos de que podemos regresar rápidamente y quien sabe en el futuro cercano", explicó Checo a la periodista

Adicionalmente, el piloto mexicano reveló que está completamente motivado para su regreso a la Fórmula 1, donde tendrá una presión diferente para salir adelante en cada carrera.

