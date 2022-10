"Checo" ocupa el primer lugar en el ranking de pilotos de F1

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- El triunfo en el Gran Premio de Singapur bastó para que Sergio Pérez fuera colocado en el primer lugar del Power Rankings con una calificación de 9.4 puntos, mismos que lo mantienen en el Top 10 en la clasificación general de la temporada.

A pesar de llevarse el circuito urbano de Marina Bay, donde dominó gran parte de la carrera, la Fórmula 1 consideró que no le pueden dar un "10" a "Checo" Pérez ya que en la clasificación del sábado culminó en la segunda posición, además de que fue sancionado cinco segundos después de la carrera del domingo.

"Sergio Pérez apenas dio un paso en falso en su defensa del liderato contra Charles Leclerc, con el piloto mexicano dominando condiciones muy difíciles para lo que él y su jefe de equipo, Christian Horner, consideran la mejor victoria de su carrera. Sin embargo, la calificación no fue perfecta para Pérez, ya que terminó segundo en la parrilla detrás de Leclerc, y recibió una penalización de cinco segundos después de la carrera por esa infracción del Safety Car", comunican en el sitio oficial de la Fórmula 1.

Se destaca que en el Power Ranking no figura Max Verstappen entre los mejores 10 pilotos, ya que no tuvo su mejor carrera y culminó en la séptima posición. El podio de este listado lo completan Lando Norris, piloto de McLaren y Charles Leclerc de Ferrari.

Las calificaciones de los Power Rankings las realizan jueces expertos que analizan cada carrera del máximo circuito de automovilismo en el mundo.