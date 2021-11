"Checo" Pérez" apunta al podio en GP México y desata locura de afición

Sergio "Checo" Pérez estuvo en conferencia de prensa previo al Gran Premio de México y se mostró ambicioso sobre conseguir el podio, ya que asegura que es lo que se merecen los mexicanos.

"Sería increíble (conseguir podio). Es lo mínimo que se merece mi país, toda la gente. Desde el primer año he tenido un apoyo impresionante, no importaba en qué lugar acababa. Eso es algo que tengo que agradecerle a toda la afición mexicana".

Sobre su constante ayuda a su coequipero, Max Verstappen, dejó entrever que es una prioridad para él y el equipo. "Siempre busco hacer lo mejor posible para mi y en consecuencia para mi equipo. Hoy Max (Verstappen) está peleando el campeonato de pilotos y como equipo es importante apoyarlo".

Sobre cuánto tiempo espera seguir en Red Bull, el mexicano aseguró que de momento solo se ve el siguiente año, ya que es hasta cuando tiene contrato, sin embargo, ve el cambio de reglas como algo positivo por él.

"Es una temporada clave en mi carrera (la siguiente) Cambiamos de reglas. Eso va a ser para mi muy bueno, creo que puedo crecer muchísimo y va a ser la clave para lo que pase los siguientes años en mi carrera. Me veo en Red Bull para el 2022, es cuando tengo contrato. Necesito la motivación de tener un año y un carro como el que he tenido ahora".

Pérez tiene claro su objetivo, y estando en la escudería de Reino Unido lo creo posible. "Llegar a ser campeón del mundo. Es mi sueño. Hoy en día estando con Red Bull puedo llegar a serlo. Como el vino, cada vez mejor. Eso es importante y demuestra lo mucho que he trabajado desde mis inicios".

Por último, el piloto mexicano citó a la afición mexicana al "Show Run" de este miércoles, aunque también aprovechó para ofrecer disculpas por los problemas viales que este la organización de este ha causado. "Una disculpa a la gente por cerrarle Reforma, sé que mucha gente me odia por eso, pero la vamos a pasar padre".

Desata la locura de la afición mexicana

Sergio "Checo" Pérez estuvo presente en el teatro Telcel para ofrecer una conferencia de prensa exclusivamente para los medios de comunicación este martes. Sin embargo, bastantes aficionados al piloto mexicano se dieron cita al evento, pese a encontrarse retirados del sitio. A su salida, Pérez fue interceptado por aquellos que se dieron cita y se desató la locura.

El nacido en Guadalajara, lo tomó de gran manera e incluso se dio tiempo de firmar algunas cosas, aunque eso provocó más caos. La gente de seguridad de Red Bull comenzó a intervenir y tuvieron que alejar a "Checo" de dicha situación, ya que por protocolos de covid no es lo ideal.