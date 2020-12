"Checo" Pérez confunde meme con celebración de su triunfo en Baréin

Tras el triunfo del mexicano, Sergio Pérez en el Gran Premio de Sakhir, las reacciones en todo el país no se hicieron esperar, aunque algunas las haya "confundido" el piloto.

En una entrevista para la Fórmula Uno sobre las reacciones de los aficionados mexicanos, "Checo" se mostró "sorprendido" e incluso mencionó que el color (rosa) de los taxis en la Ciudad de México ayudaron a las celebraciones de forma masiva tras su triunfo en Baréin. Lo que no sabía el mexicano es que la imagen de la que hablaba se trata de un meme que se realizó con una imagen de una manifestación de taxis en el centro de la Ciudad de México.

Lo que sí es verdad es que el triunfo del mexicano, primero de un compatriota después de 50 años en la máxima categoría, llevó a varios aficionados a festejar el GP en el Ángel de la independencia, algo que se hace comúnmente cuando gana la Selección Mexicana de Futbol.

Sergio Pérez dice adiós a Racing Point... ¿y a la F1?

El mexicano Sergio Pérez se presenta como ganador dentro de la Fórmula Uno en la última carrera de 2020.

El Gran Premio de Abu Dabi cierra un capítulo en la trayectoria del tapatío, quien ya no correrá para Racing Point –antes llamada Force India– tras siete temporadas en la escudería. Y, probablemente, podría ser su adiós en la máxima categoría del automovilismo.

"Sí, es mi última participación con el equipo... y en la F1. Será mi última carrera después de 10 años en el circuito. Ya una década en la Fórmula Uno y el domingo será un día especial", comentó el tricolor, previo al fin de semana.

Pérez viene de ganar el GP de Sakhir, su primera victoria como volante en la categoría, a pesar de que su futuro en la F1 sigue en la oscuridad.?"Todavía tengo incertidumbre si volveré el próximo año o si volveré para el 2022. Quiero regresar, ya sea el año que viene o el que sigue... quién sabe", añadió "Checo".

El tricolor marcha cuarto en el campeonato de pilotos, con 125 puntos, su mejor registro en una década dentro de la F1 y con menos carreras disputadas. Su única opción para mantenerse es Red Bull, que decidirá entre el mexicano y Alexander Albon al término del GP de Abu Dabi.

El tapatío subrayó que, en caso de no acordar con la organización austriaca, se tomará un año sabático, lejos de la F1 y preparándose para el 2022.

"No es el final para mí. Apenas tengo 30 años de edad, tengo hambre, estoy bien físicamente y mentalmente, estoy en el punto más alto de mi carrera", repitió "Checo", en el día de medios en Yas Marina.

En siete temporadas dentro de Force India/Racing Point sumó 134 Grandes Premios, 577 puntos y siete podios, incluido el triunfo del domingo pasado.