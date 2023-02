"Checo" Pérez desea seguir en la F1 tras finalizar con Red Bull

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 5 (EL UNIVERSAL).- En mayo de 2022, Sergio "Checo" Pérez firmó un acuerdo de dos años más con la escudería Red Bull Racing, con quien corre desde 2021; es decir, son ya dos temporadas.

El piloto mexicano cumplió 33 años hace unos días y es consciente de que, por edad y contrato, está viviendo sus últimas campañas en la Fórmula 1.

Sin embargo; se mantiene con las ganas de seguir mejorando y creciendo en el automovilismo a pesar de que viene de firmar su mejor año en el Campeonato Mundial.

"Ahora mismo, si me preguntan, sí, quiero seguir en este deporte mucho más allá de 2024. Pero es mucho tiempo, muchos años. Así que quiero esperar y ver qué pasa. Pero es muy emocionante y me encantaría formar parte de él", compartió el tapatío.



"Checo" vivió su mejor temporada en la Fórmula 1

Se convirtió en el primer mexicano en conseguir una pole position en la historia de la principal competición de automovilismo internacional.

Además, consiguió dos victorias (Mónaco y Singapur) y un total de 11 podios en 22 Grandes Premios.

Pero Sergio todavía busca mejorar para seguir escribiendo su nombre con letras de oro en la historia del automovilismo mexicano.

"Creo que tenemos que seguir mejorando, aprender de los errores que cometimos el año pasado y de las cosas que nos faltaron, y asegurarnos de que somos un equipo más completo, ya sabes, con el grupo de ingenieros, y todos los que me rodean", puntualizó.