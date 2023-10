"Checo" Pérez dice que "por ser mexicano" piden su salida de Red Bull

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 3 (EL UNIVERSAL).- El destino de Sergio "Checo" Pérez parece que podría estar fuera de Red Bull una vez que finalice su contrato en 2024, por lo que reconoce lo complicado que es estar en el máximo circuito.

Para la actual temporada 2023 Pérez marcha en la segunda posición con 223 puntos, aunque las críticas al mexicano surgen debido a que no ha podido lucir con el RB19, monoplaza con cualidades superiores a los de otras escuderías; por ello, medios y expertos del máximo circuito pide su salida de Red Bull."Tienes a 300 medios de comunicación diciéndote que te tienen que quitar del lugar, pero así funciona la F1 y también un poco el entorno del equipo y también, sin duda, influye mucho que sea mexicano", expresó "Checo" Pérez a FOX Sports.Sergio afirmó que es complicado tener de coequipero a Max Verstappen quien ya está adaptado al RB19, los resultados lo acompañan y por ello las críticas a su persona toman fuerza, pero a esto se mantiene tranquilo."Hay momentos duros, tener un gran auto como el que hemos tenido este año y no poder sacarle el máximo provecho por muchas razones que al final no se entiende de afuera, pero adentro es claro", agregó el tapatío.Pérez puntualizó que la presión por los resultados es mayor en Red Bull que en cualquier otra escudería."No hay ninguna comparación con ningún otro equipo, nada funciona como funciona Red Bull", añadió.