"Checo" Pérez espera que llueva durante el GP de Japón

Sergio "Checo" Pérez logró mejorar su tiempo y arrancará el Gran Premio de Japón desde la cuarta posición, desde el análisis del mexicano considera que el factor de lluvia podría beneficiarlo, como ocurrió el viernes en la segunda práctica libre.

"En general no tuve una buena vuelta, pero estamos en segunda fila y desde ahí podemos correr, si llega la lluvia sin duda que será mejor para nosotros", declaró el tapatío a Fox Sports México.

Pérez quedó atrás de Max Verstappen (1), Charles Leclerc (2) y Carlos Sainz (3), sabe que no tuvo el mejor rendimiento, pero se comprometió a subir al podio.

"No fue un día donde no tuvimos mucho ritmo para poder pelear por la pole, al final lo importante será tener un buen ritmo mañana, nos hemos enfocado bastante en ello", explicó el piloto de Red Bull.

El Gran Premio de Japón se correrá este domingo a la media noche tiempo del centro de México.

Será la primera vez que Checo Pérez conduzca en el circuito de Suzuka como piloto de Red Bull, su mejor resultado en este Gran Premio ha sido en séptimo lugar.