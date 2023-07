‘Checo’ Pérez fuera de la Q2

México.- Sergio “Checo” Pérez volvió a los malos resultados en la temporada de la Fórmula 1, este sábado quedó eliminado de la Q2 en el Gran Premio de Gran Bretaña.

El piloto se quedó fuera de la Q2 por 19 centésimas en su cronómetro y por esta situación arrancará este domingo desde la posición 16 de la parrilla.

Quinta ocasión consecutiva en la que Checo Pérez queda eliminado de la Q2 en esta temporada.

Esto ya lo había vivido en Mónaco, España, Canadá, Austria y ahora Gran Bretaña.

Aunque no todo luce mal para Red Bull, ya que Max Verstappen sí cumplió con resultados positivos para la escudería.

El piloto neerlandés conquistó la Pole Position, así que se le verá liderando la parrilla de este domingo.

Pérez habló tras su eliminación en la Q1 explicando las cuestiones que le fallaron este sábado en la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña.

Teníamos poca temperatura en neumáticos

“En esa vuelta no pude correr con la temperatura suficiente, cuando cambian las condiciones es cuando me cuesta con temperaturas bajas poca temperatura de neumático es lo que me ha costado hoy”, detalló el piloto tapatío.

De nueva cuenta, “Checo” piensa positivamente para corregir y sumar puntos en la pista.

“Será complicado, esperamos que mañana lo podamos volver a hacer (subir al podio)”, indicó.