Checo Pérez quiere volver al podio este fin de semana

El piloto mexicano Sergio Pérez aseguró que quiere "volver al podio este fin de semana" en el Gran Premio de Turquía, para el que ha hecho "unos deberes muy intensos" después de la carrera de Rusia.



"Estoy deseando que lleguen las últimas siete carreras y estoy seguro de que nuestra suerte cambiará, estamos rindiendo bien en la pista, pero ahora tenemos que demostrarlo con nuestros resultados en domingo, quiero volver a estar en el podio este fin de semana", afirmó el piloto de Red Bull.

"Checo" Pérez es uno de los cinco pilotos de la parrilla que corrió el recorrido original de la pista turca en el Mundial de 2011, junto al británico Lewis Hamilton, el alemán Sebastian Vettel, el español Fernando Alonso y el finlandés Kimi Raikkonen.

"Hemos trabajado mucho después de Rusia para analizar lo que ha ido mal y lo que ha ido bien y dónde podemos mejorar. También he pasado más tiempo en el simulador antes de Turquía, así que hemos hecho unos deberes muy intensos para este fin de semana. Estoy deseando que lleguen las últimas siete carreras y estoy seguro de que nuestra suerte cambiará", auguró.

Pérez dijo tener "mucha confianza en el coche", que en su opinión ha dado "buenas muestras de ritmo" y destacó su esfuerzo para que "se sitúe en el lugar que le corresponde en la parrilla" y donde quiere "estar en el Campeonato, al final de la temporada".

"Estoy muy triste por no correr en Japón este fin de semana, iba a ser algo muy especial correr allí con un motor Honda, pero en lugar de eso intentaremos ofrecer a los aficionados que nos ven en Japón un gran resultado este fin de semana, en su honor. He quedado muy impresionado con Honda y estoy muy orgulloso de formar parte de una marca tan histórica. Me encanta la cultura japonesa y la forma de trabajar del equipo", añadió.