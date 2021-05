Checo Pérez reconoce que "Barcelona es un lugar especial"

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez, piloto de Red Bull, reconoce que el circuito de Barcelona-Cataluña, escenario este fin de semana del Gran Premio de España de Fórmula Uno, es "un lugar especial, en 2011 conseguí mis primeros puntos en la F1 y, quién sabe, quizás podría ser el lugar de mi primer podio con Red Bull".



"Es un circuito en el que la clasificación es muy importante, así que estoy seguro de que estamos preparados para este reto, ya que este año no hemos tenido nuestras habituales pruebas de invierno y el año pasado las condiciones de la pista eran diferentes a las que solemos tener en mayo y estoy muy intrigado por lo que el RB16B puede hacer allí", reconoce el piloto mexicano.

"El año pasado fue la primera carrera que corrí después de tener Covid y obtuve un buen resultado, así que sí, es una pista que me gusta conducir", recalca el piloto.

"Este año me he preparado como nunca, así que creo que se trata de estar preparado mentalmente, sobre todo después de no haber obtenido el mejor resultado y es importante pasar página rápidamente y estar preparado para volver al trabajo", asegura 'Checo' Pérez, recordando que "Imola y Portugal fueron carreras muy complicadas, pero aprendí mucho pues hemos rodado al mismo ritmo que el grupo de cabeza y hemos sumado buenos puntos, esto sólo puede mejorar".

'Checo' Pérez dice estar convencido de que en Barcelona deberían estar "en la lucha desde el principio, ya que es una pista muy particular, con curvas muy lentas y luego la tres y la nueve son curvas de alta velocidad, así que la clave aquí es encontrar el equilibrio adecuado y cuidar los neumáticos. Es un circuito muy complicado, pero deberíamos ser competitivos desde el principio y luchar por la victoria".

Por su parte, el holandés Max Verstappen, cumplirá cien carreras en Barcelona con el equipo Red Bull y por tal motivo se mostró contento, aunque señaló entre sonrisas que "¡no sabía que habían sido tantas! Debo estar envejeciendo".

"Me gusta formar parte del equipo desde hace tanto tiempo. El ambiente es genial y hay mucha motivación y tenemos una muy buena relación de trabajo, pero además, fuera de la pista, también nos llevamos muy bien y nos divertimos mucho, así que es muy agradable para mí formar parte del equipo", asegura Verstappen.

"Barcelona siempre tendrá recuerdos especiales para mí", asegura del circuito catalán el holandés, quien recuerda que "la primera victoria en la F1 es muy emotiva, sobre todo cuando es un poco chocante para todos, ya que fue mi debut en el equipo".

"No me emociono muy a menudo, pero ese día estuve a punto de llorar, al igual que mi padre y todo pasa por tu cabeza al saber cómo llegaste a la Fórmula 1 ya que no todo fue fácil, y la gente cree que ganar es fácil, pero hay que trabajar muy duro", agrega el piloto de Red Bull.

"De repente, tras la victoria, todo pasa por tu cabeza y fue un día increíble. Lo he dicho muchas veces, mi primera victoria fue un shock, nadie lo esperaba, así que será un día que nunca olvidaré y estoy muy agradecido a todos los que han trabajado conmigo", manifiesta Verstappen.