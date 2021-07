"Checo" Pérez se mantiene tercero en el campeonato de la F1

La carrera del Gran Premio de Austria no fue nada grata para Sergio "Checo" Pérez, quien después de salir tercero en la parrilla, tuvo una disputa que le provocó salir de la pista y luego dos sanciones por parte de la FIA, cada una de cinco segundos, por lo que la tarea del mexicano no sólo fue escalar posiciones sino rescatar esos 10 segundos para no verse tan afectado al final de la competencia.

"Checo" terminó en el sexto lugar en el Red Bull Ring, casa de su escudería.

Tras este GP, el tapatío se mantiene tercero del campeonato con 104 puntos (sumó ocho esta vez), por debajo de Max Verstappen (182) y Lewis Hamilton (150).

Pero la actuación de Pérez en su carrera 200 de la Fórmula 1 no lo debe dejar tranquilo. El británico Lando Norris está ahora más cerca del mexicano, pues con el tercer puesto que consiguió este fin de semana en Spielberg se le acerca a "Checo" con 101 unidades (logró asegurar 15 ahora), por lo que la diferencia entre el piloto tricolor y el europeo es de apenas tres puntos.

La próxima carrera será el Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone el 18 de julio y ahí Sergio llegará con la presión de no dejar ir ese tercer puesto, de mostrar buen nivel y de darle más motivos a la gente de Red Bull para que se le renueve con los austriacos.