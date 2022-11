"Checo" Pérez se rinde ante Verstappen: "No hay quien pueda vencerlo"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- Max Verstappen ya se coronó bicampeón de la Fórmula 1, actualmente suma 416 puntos y faltan dos Grandes Premios por disputarse, Brasil y Abu Dabi, es por ello que "Checo" Pérez destaca el talento al volante de su coequipero en Red Bull.

"No creo que haya nadie que pueda venir y vencerlo de inmediato, es muy sólido con el equipo", declaró el piloto mexicano a Planet F1.

"Checo" Pérez reconoce que no es sencillo competir con el neerlandés, ya que él y otros pilotos podrían superarlo en algún Gran Premio, pero Max se repondrá en el resto de la temporada.

"Es un gran desafío ser su compañero de equipo, obviamente no es una tarea fácil", afirmó el tapatío.

"Checo" Pérez actualmente es segundo en el campeonato de pilotos, suma 25 podios y 15 de ellos con Red Bull, el mexicano se mostró autocrítico y sabe que debe mejorar su ritmo en los próximos dos años que le restan con la escudería ya que el monoplaza que tiene le brinda esta gran ventaja.

"Tengo que mejorar un poco mi ritmo de carrera, sobre todo, cuando el año pasado era más la clasificación, con estos coches, eres capaz de correr mucho más cerca, creo que tenemos que aumentar el ritmo de carrera", sentenció el volante tapatío.